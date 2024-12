iOS 18.2 & iPadOS 18.2 : Genmoji, Siri ChatGPT, Image Playground et bien plus

Apple a publié hier iOS 18.2 et iPadOS 18.2, les deuxièmes mises à jour majeures des systèmes iOS 18 et iPadOS 18 sortis en septembre. Ces nouvelles itérations arrivent un peu plus d’un mois après la sortie d’iOS 18.1 et iPadOS 18.1.

Le nouveau firmware peut être téléchargé sur les iPhone et iPad compatibles en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Nouvelles fonctionnalités principales

Apple Intelligence

Image Playground : Une application permettant de créer des images basées sur des descriptions textuelles. Les utilisateurs peuvent ajouter des costumes, objets, arrière-plans et bien plus, avec la possibilité de personnaliser les images pour qu’elles ressemblent à leurs proches.

: Une application permettant de créer des images basées sur des descriptions textuelles. Les utilisateurs peuvent ajouter des costumes, objets, arrière-plans et bien plus, avec la possibilité de personnaliser les images pour qu’elles ressemblent à leurs proches. Genmoji : Une fonctionnalité pour créer des emojis personnalisés à utiliser dans Messages. Ces Genmoji sont synchronisés sur tous les appareils via iCloud.

: Une fonctionnalité pour créer des emojis personnalisés à utiliser dans Messages. Ces Genmoji sont synchronisés sur tous les appareils via iCloud. Image Wand : Une fonctionnalité dans Notes qui permet de transformer des croquis ou des notes manuscrites en images améliorées par l’intelligence artificielle.

Intégration de ChatGPT

Siri peut désormais utiliser ChatGPT pour répondre à des demandes complexes.

Les utilisateurs peuvent composer des textes ou reformuler des contenus via Writing Tools avec ChatGPT.

avec ChatGPT. Aucun compte ChatGPT n’est nécessaire, et les requêtes restent anonymes et ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d’OpenAI. Les utilisateurs disposant d’un compte peuvent se connecter pour accéder à des avantages supplémentaires.

Camera Control (iPhone 16 et modèles ultérieurs)

Intelligence visuelle : Permet d’obtenir des informations sur des objets ou lieux simplement en les pointant avec l’appareil photo, avec des options pour rechercher sur Google ou utiliser ChatGPT.

: Permet d’obtenir des informations sur des objets ou lieux simplement en les pointant avec l’appareil photo, avec des options pour rechercher sur Google ou utiliser ChatGPT. Un obturateur à deux étapes permet de verrouiller la mise au point et l’exposition avant de prendre une photo.

Autres fonctionnalités et améliorations

Mail

Catégorisation des messages pour mieux prioriser les courriels importants.

pour mieux prioriser les courriels importants. Une vue Digest regroupe tous les messages d’un même expéditeur dans un seul ensemble pour une navigation simplifiée.

Photos

Amélioration du visionnage de vidéos avec un contrôle image par image et une option pour désactiver la lecture en boucle automatique.

Possibilité de supprimer l’historique des albums récemment consultés et partagés.

L’album Favoris est désormais visible dans la collection Utilitaires et dans les collections épinglées.

Safari

Nouvelles images de fond pour personnaliser la page de démarrage.

Fonction d’import/export pour transférer des données de navigation entre Safari et d’autres applications.

HTTPS Priority met automatiquement à niveau les URL vers HTTPS lorsque cela est possible.

met automatiquement à niveau les URL vers HTTPS lorsque cela est possible. Les téléchargements de fichiers affichent leur progression dans la Dynamic Island et sur l’écran d’accueil.

Autres mises à jour

Voice Memos prend en charge l’enregistrement en couches, permettant d’ajouter des voix sur des idées musicales existantes sans casque, puis d’importer ces projets dans Logic Pro.

prend en charge l’enregistrement en couches, permettant d’ajouter des voix sur des idées musicales existantes sans casque, puis d’importer ces projets dans Logic Pro. Find My permet de partager la localisation d’AirTags ou d’accessoires du réseau Find My avec des tiers de confiance, comme des compagnies aériennes.

permet de partager la localisation d’AirTags ou d’accessoires du réseau Find My avec des tiers de confiance, comme des compagnies aériennes. Recherche en langage naturel dans Apple Music et Apple TV, pour des recherches basées sur des genres, humeurs, acteurs ou décennies.

dans Apple Music et Apple TV, pour des recherches basées sur des genres, humeurs, acteurs ou décennies. Podcasts propose des catégories favorites et des recommandations pertinentes dans une page de recherche personnalisée.

propose des catégories favorites et des recommandations pertinentes dans une page de recherche personnalisée. Les abonnés News+ ont désormais accès à des sudokus en trois niveaux de difficulté.

ont désormais accès à des sudokus en trois niveaux de difficulté. Prise en charge des tests auditifs sur les AirPods Pro 2 dans de nouveaux pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne.

dans de nouveaux pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne. Affichage des cours avant l’ouverture des marchés dans Stocks pour les indices NASDAQ et NYSE.

Corrections de bugs

Résolution d’un problème où les photos récemment capturées n’apparaissaient pas immédiatement dans Toutes les photos.

Correction d’un problème où les photos en mode nuit pouvaient être dégradées lors de longues expositions sur les iPhone 16 Pro.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, consultez ce site : https://support.apple.com/100100.