Apple lance une extension iCloud Passwords pour Firefox

Apple propose désormais une extension intitulée iCloud Passwords pour le navigateur Firefox, permettant aux utilisateurs du navigateur de Mozilla d’accéder aux mots de passe et identifiants enregistrés dans l’application Passwords ou dans le Trousseau iCloud lorsqu’ils utilisent Firefox sur un Mac.

Une extension reprise par Apple

L’extension est distribuée par Apple, mais semble avoir été initialement créée par un développeur tiers, avant d’être reprise et mise à jour par Apple.

Grâce à l’extension iCloud Passwords, les mots de passe stockés dans le Trousseau iCloud peuvent être remplis automatiquement de manière sécurisée lors de la connexion à des sites web dans Firefox. Les nouveaux mots de passe créés dans Firefox sont également sauvegardés dans le Trousseau iCloud, ce qui les rend accessibles sur tous les appareils Apple. L’extension propose aussi une option pour générer des codes de vérification.

Une gestion centralisée des mots de passe

Avec la sortie de iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia 15, Apple a introduit une application dédiée appelée Passwords, qui centralise tous les mots de passe et identifiants pour les rendre plus faciles à gérer et à consulter.

L’extension fonctionne avec l’application Passwords dans macOS Sequoia, mais est également compatible avec macOS Sonoma, où les mots de passe et les informations de connexion sont stockés dans la section Mots de passe de l’application Réglages.

Cette initiative simplifie l’utilisation des mots de passe sur plusieurs plateformes et renforce l’intégration des outils de gestion Apple, même pour les utilisateurs de navigateurs tiers comme Firefox.