CRW-001-1JR : Casio dévoile sa bague connectée avec écran LCD

Les bagues connectées se distinguent par leur discrétion et leur absence d’écran, offrant ainsi une utilisation sans distraction. Cependant, certaines personnes considèrent ces dispositifs moins pratiques que les montres connectées, qui permettent de consulter rapidement les informations grâce à leur affichage.

Casio innove avec la CRW-001-1JR, une bague connectée au design rétro et un écran LCD. Conçue pour allier minimalisme et technologie, elle se distingue des montres connectées par sa simplicité et ses fonctionnalités essentielles.

Casio CRW-001-1JR : une bague connectée au design rétro et aux fonctionnalités modernes

Pour répondre à cette limite perçue, Casio a conçu un produit innovant. Comme l’a rapporté The Verge, le célèbre constructeur japonais a annoncé le lancement de la Casio CRW-001-1JR, une bague unique en son genre. Cette bague, prévue pour le marché japonais, est dotée d’un écran LCD monochrome à LED par sept segments, similaire à ceux que l’on retrouve sur ses montres iconiques. La CRW-001-1JR adopte un design rappelant des modèles tels que la Casio Digital A168, alors que la marque célèbre cette année son 50e anniversaire.

La bague intègre trois boutons qui permettent d’accéder à plusieurs fonctions telles qu’un chronomètre ou des fuseaux horaires multiples. Son autonomie est assurée par une pile pouvant durer jusqu’à deux ans, ce qui la rend particulièrement durable.

Une bague connectée qui se concentre uniquement sur l’essentiel

La Casio CRW-001-1JR allie design rétro et fonctionnalités essentielles, offrant une alternative discrète aux montres connectées.

Toutefois, cette bague ne dispose d’aucune fonctionnalité de suivi de santé. Contrairement aux montres connectées actuelles, cette Casio ne mesure ni la température, ni la saturation en oxygène (SpO2), ni le rythme cardiaque ou les mouvements. Elle se limite à sa fonction première : indiquer l’heure.

La Casio CRW-001-1JR sera disponible en décembre au Japon au prix de 19 800 yens (environ 122 euros TTC). Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée quant à un lancement à l’étranger, notamment en France.