Play Store : Google développe un outil pour détecter les apps non utilisées

Le Google Play Store pourrait prochainement intégrer un gestionnaire de téléchargements pour vous aider à identifier les applications que vous avez installées sans jamais les ouvrir. Actuellement en phase de développement, cette fonctionnalité vise à mettre en lumière les applications récemment téléchargées qui n’ont pas encore été lancées.

Téléchargement compulsif d’applications : comment éviter l’encombrement sur votre smartphone

Il est vrai que de nombreux utilisateurs n’exploitent qu’une fraction des applications installées sur leurs appareils. Certaines sont conçues pour un usage occasionnel, tandis que d’autres sont souvent oubliées, attendant une éventuelle occasion de servir.

Dans un contexte où les stores d’applications s’efforcent de nous faire découvrir de nouvelles options, il n’est pas rare de télécharger des applications par curiosité, sans jamais les essayer. Qui sait ? Un nouvel outil de gestion des emails pourrait vous aider à mieux organiser votre temps. Vous vous promettez de créer une liste de tâches pour le configurer plus tard, mais souvent, ces projets restent en suspens.

Le Play Store, qui cherche constamment à améliorer la découverte d’applications, contribue sans doute à l’encombrement de votre smartphone avec des applications inutilisées. Conscient de ce problème, Google semble déterminé à changer cette situation.

Google Play Store teste un outil pour traquer vos applications inutilisées

Une analyse récente de la version 42.9.16-31 du Google Play Store par Android Authority a révélé des lignes de code inactives. Celles-ci concernent l’existence d’un gestionnaire de téléchargements capable de répertorier les applications qui n’ont pas encore été utilisées. Une fois que vous ouvrez l’une d’elles, elle disparaît de la liste.

Pour l’instant, cette fonctionnalité se présente sous la forme d’un menu déroulant accessible via une nouvelle icône en haut à droite de l’écran, affichant également le nombre d’applications non ouvertes. Cette option est encore en phase de test, ayant été activée manuellement par les chercheurs d’Android Authority. Il reste à voir si cette fonctionnalité se concrétisera tel qu’imaginé, si elle inclura davantage d’options et, surtout, si elle sera mise à disposition du grand public.

Si elle est lancée, elle complétera les notifications envoyées aux utilisateurs pour leur rappeler qu’une nouvelle application n’a pas encore été ouverte. De plus, cela s’ajoute aux récentes améliorations apportées par Google au Play Store, notamment concernant les mises à jour.