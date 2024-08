Google Maps : une nouvelle fonctionnalité pour détecter les feux de forêts

Avec l’été viennent les plaisirs, mais aussi les dangers, notamment les feux de forêt. Google Maps a récemment lancé une fonctionnalité innovante de détection des incendies, conçue pour améliorer la sécurité des utilisateurs en temps réel.

Une IA au service de la sécurité

Cette nouvelle fonction utilise une intelligence artificielle avancée pour offrir une détection précise et un suivi en temps réel des feux de forêt. En activant la couche “feux de forêt” dans Google Maps, les utilisateurs peuvent voir des zones délimitées clairement, au lieu de simples points rouges dispersés. Cette précision est rendue possible grâce à l’analyse de données variées : images satellites, rapports officiels, et même des publications sur les réseaux sociaux.

Outre la localisation des incendies, l’outil fournit des informations essentielles telles que la superficie touchée, la gravité de l’incendie et le point d’origine exact du feu.

Des alertes personnalisées pour une sécurité accrue

Google Maps va encore plus loin en offrant des alertes personnalisées, une fonctionnalité qui pourrait véritablement sauver des vies. Les utilisateurs sont ainsi informés en temps réel lorsqu’un incendie se déclare à proximité. Cela est particulièrement utile pour les randonneurs, campeurs, et toute personne susceptible de se trouver en zone à risque.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans plusieurs pays, notamment la France, mais aussi :

Andorre

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Chypre

Grèce

Italie

Kenya

Monaco

Monténégro

Portugal

Rwanda

Slovénie

Espagne

Turquie

Un outil complémentaire à la vigilance personnelle

Il est important de rappeler que Google Maps, malgré ses avancées technologiques, doit être utilisé comme un outil complémentaire. Il ne remplace pas la vigilance individuelle, le respect des consignes de sécurité des autorités locales, ni les évacuations en cas de danger imminent.

Ce système pourrait préfigurer une ère où les smartphones deviennent des outils cruciaux pour la détection précoce de diverses catastrophes naturelles. Allant des feux de forêt aux inondations, tremblements de terre et tsunamis, à l’instar du système FR-Alert.