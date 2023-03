Apple Pay débarque en Corée du Sud

Après de longues années d’attente, Apple Pay a été lancé aujourd’hui en Corée du Sud, permettant aux personnes vivant dans le pays présidé par Yoon Seok-youl d’utiliser le système de paiement d’Apple pour effectuer des paiements sans contact à l’aide de l’iPhone ou de l’Apple Watch.

Apple travaille à l’introduction d’Apple Pay en Corée du Sud depuis 2017. La firme de Cupertino n’a pas pu être enregistrée en tant qu’opérateur financier électronique avant parce que les régulateurs enquêtaient jusqu’à février dernier afin de savoir si Apple Pay violait les réglementations et les lois locales.

L’adoption des terminaux NFC était également faible dans les magasins en Corée du Sud au moment du lancement d’Apple Pay, ce qui posait problème. Il y en a plus qu’il y a six ans, mais le Korea Times estime qu’Apple Pay sera confronté à des “défis importants” dans le pays en raison du nombre limité de terminaux NFC.

Avec Apple Pay, les cartes de crédit et de débit des banques prises en charge en Corée du Sud peuvent être ajoutées à l’iPhone et à l’Apple Watch pour effectuer des achats dans les magasins qui proposent des options de paiement sans contact. Les cartes Apple Pay peuvent être utilisées sur l’iPhone, l’iPad et le Mac pour effectuer des achats Apple Pay sur le web.

Pour l’instant, Apple Pay est limité aux utilisateurs de la Hyundai Card. Aucune autre société de cartes n’est partenaire pour l’instant.