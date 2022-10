Xavier Niel veut concurrencer PayPal et Square￼

Le nombre de banques en ligne ne cesse d’évoluer. La concurrence entre les établissements est de plus en plus rude. Xavier Niel, patron du groupe Iliad (Free), s’intéresse au secteur et veut concurrencer les leaders du marché, PayPal et Square.

En 2030, le marché du paiement pourrait atteindre 2900 milliards de dollars, ce qui suscite l’intérêt de plusieurs firmes. Récemment, Stancer, la fintech de Xavier Niel, a partagé un tweet annonçant l’arrivée de « la révolution du paiement ».

Pour l’heure, la fintech n’a pas dévoilé la nature de l’offre. Il pourrait s’agir d’une app de paiement ou d’une néo-banque.

Sur LinkedIn, Stancer indique que ses services apportent « des solutions de paiement, dans le paiement en ligne et dans le paiement en magasin et e-commerce ». Apporter « des infrastructures plus simples, accessibles et transparentes », tel est l’objectif de la startup.

Entre les différents concurrents, la guerre des prix est bien lancée. Chacun essaye de faire mieux que les autres pour attirer plus de clients en leur proposant des offres à petit prix. Stancer arrivera-t-elle à concurrencer les géants du marché ? En tout cas, la startup a déjà lancé une opération de recrutement pour dénicher les bons profils et proposer à la clientèle un service de qualité et au meilleur prix.

Notons que Xavier Niel prépare l’arrivée d’un nouveau média d’investigation économique.