Top 3 des apps smartphone pour économiser du temps et de l’argent en voyage

Où avez-vous prévu de partir pour vos prochaines vacances ? Avez-vous déjà réservé votre vol et surtout, avez-vous pu profiter de réductions sur vos réservations ? Sachez qu’en téléchargeant les bonnes applications, vous pourrez faire de belles économies lors de vos vacances. Découvrons ensemble les 3 meilleures applications qui permettent d’économiser du temps et de l’argent en voyage.

Kayak, pour vos réservations d’hôtel

Pour vos réservations, pensez à l’application Kayak qui est disponible sur l’App Store et Google Play en téléchargement gratuit. Pourquoi celle-ci, alors qu’il y en a plein du même genre sur le web ? Tout simplement parce qu’elle arrive à vous dénicher les meilleurs plans, en fonction de votre budget et de vos envies.

Vous avez prévu de mettre le cap sur Dubaï ? Choisissez un hôtel qui soit idéalement situé à Downtown Dubaï pour sa proximité au métro. De plus, vous pourrez vous déplacer facilement jusqu’au Dubai Mall et avoir une belle vue sur le Burj Khalifa. Si vous souhaitez rester dans le centre-ville, mais séjourner dans un autre quartier alors pensez à réserver un hôtel près de Zabeel Park. Vous serez à proximité d’un des monuments emblématiques de Dubaï, le Dubaï frame. Enfin, si vous souhaitez séjourner dans le vieux Dubaï, les quartiers de Deira et Bur Dubai restent les plus abordables pour se loger.

En quelques clics sur l’application, vous verrez le prix des chambres dans les quartiers visés, et ce, à travers plusieurs sites de réservation sur le web. Le comparateur ne fait rien à moitié puisque vous avez également les avis des utilisateurs sur la même interface. Quant aux fonctionnalités, les filtres et la vue cartographique vous permettront de vous y retrouver plus facilement.

Triposo, pour vous guider tout au long du séjour

L’autre application incontournable qu’il vous faudra absolument télécharger lors de vos prochaines vacances est Triposo. Conçut comme un guide virtuel, il vous suffira de spécifier la destination ainsi que vos centres d’intérêts préférés pour que l’appli se charge de trouver les idées de loisirs et attractions sur place. À noter que vous pourrez également filtrer les résultats en fonction de votre budget, ce qui devrait vous aider à faire de belles économies. Entre sorties culturelles, divertissements pour tous les âges et restaurants, vous trouverez aisément des idées d’activités pas chères à faire pendant le séjour.

Nous recommandons de combiner l’utilisation de Triposo avec un pass. Si vous partez par exemple à Venise, vous devriez acheter en amont un pass Venise. C’est un petit passe-partout qui vous permettra de ne pas avoir à faire la queue lors de la visite des sites et monuments touristiques de la ville comme le palais des Doges, le pont des Soupirs ou encore la Basilique Saint-Pierre. Il vous donnera également accès à une application de visite culturelle avec une visualisation en 3D de la forme passée de vos monuments préférés. À cela s’ajoute un tour en gondole sur le grand canal vous permettant de profiter d’une vue imprenable sur le théâtre de la Fenice.

Aussi, utilisez Triposo pour trouver les divertissements à proximité puis, utilisez le pass pour faire une économie de temps et d’argent. En effet, la détention du pass donne droit à des réductions sur certaines activités.

UrbanSpoon, pour trouver les restaurants les moins chers

Enfin, pour trouver les meilleurs restaurants affichant un bon rapport qualité-prix sur place, pensez à télécharger UrbanSpoon. Vous devrez en effet affecter un budget spécifique à vos restaurations sur place et dans l’idéal, il vaut mieux profiter de bons prix. C’est là que l’application intervient. Il liste tous les restaurants du lieu de vos vacances avec les avis clients et les critiques gastronomiques, mais aussi la fourchette de prix actuelle. Cela vous permettra de trouver les meilleurs bons plans resto.

Ce qui est aussi sympa avec l’application mobile, c’est qu’elle vous permet de planifier vos repas. Aussi, vous pourrez par exemple réserver auprès d’un restaurant indien le soir et auprès d’un café le lendemain. Vous y retrouverez aussi des informations sur les restaurants à savoir les numéros de téléphone, les adresses et les itinéraires ou encore les heures d’ouverture, ce qui vous permettra de réserver une table facilement.

Bref, elle se révèle incontournable si vous souhaitez éviter les prises de tête lors du choix du restaurant sur place. Vous pourrez manger comme un local, et ce, au meilleur prix.