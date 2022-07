Près de 60% du trafic Internet est mobile en juin 2022

Le Digital Report mené par Hootsuite et We Are Social montre que 59,7% du trafic Internet provenait du mobile en juin 2022.

Le rapport souligne que 5,34 milliards d’internautes dans le monde utilisent leurs appareils mobiles pour se connecter à Internet, soit une hausse de 1,8% au cours des 12 derniers mois.

L’étude montre aussi que 92,1% des utilisateurs accèdent à Internet via leur mobile. D’ailleurs, les téléphones mobiles représentent 59,7% du trafic web mondial, soit une augmentation de 7,9% par rapport à la même période en 2021. Les ordinateurs portables et fixes représentent 38% du trafic.

« Près de 6 demandes de pages web sur 10 proviennent désormais de téléphones mobiles, contre un peu plus de 55% il y a un an. Cependant, ces moyennes varient énormément d’un pays à l’autre. Statcounter rapporte que les téléphones mobiles représentent plus de 8 demandes de pages web sur 10 en Turquie, en Égypte et au Nigeria, mais qu’ils ne sont responsables que de 27% du trafic web en Belgique », indique le Digital Report.

Enfin, l’étude montre aussi que la vitesse de connexion sur mobile ne cesse de s’accélérer. Au cours des 12 derniers mois, celle-ci a dépassé les 30 Mbps (médiane). La bande passante moyenne de téléchargement a augmenté quant à elle de 25% sur la même période.