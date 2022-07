iOS 16 bêta 3 : quelles nouveautés ?

Le déploiement de la bêta publique d’iOS 16 devrait être fait dans les prochains jours. En attendant, Apple a déployé la bêta 3 de l’OS. Découvrez les nouveautés qui débarquent sur votre iPhone.

iOS 16 bêta 3 nous apporte le « mode verrouillage » (Lockdown Mode), une fonctionnalité intéressante pour maximiser la sécurité des utilisateurs pensant être la cible des hackers. Quand ils activent ce mode, l’iPhone bloque les pièces jointes aux messages, désactive les aperçus des liens, sécurise davantage la navigation web, rejette automatiquement les invitations entrantes, etc. De plus, ce mode ne permet pas à l’iPhone d’utiliser une connexion filaire.

« Le mode verrouillage est une capacité révolutionnaire qui reflète notre engagement inébranlable à protéger les utilisateurs contre les attaques les plus rares et les plus sophistiquées. Alors que la grande majorité des utilisateurs ne seront jamais victimes de cyberattaques très ciblées, nous travaillerons sans relâche pour protéger le petit nombre d’utilisateurs qui le sont », indique Ivan Krstic, en charge de la sécurité chez la firme de Cupertino.

iOS 16 bêta 3 nous apporte d’autres nouveautés :

La nouvelle version introduit la bibliothèque de photos partagées iCloud. La fonctionnalité permet à l’utilisateur d’avoir une photothèque commune où partager des photos et des vidéos avec ses amis, collègues ou membres de la famille

iOS 16 bêta 3 arrive avec trois nouveaux fonds d’écran, dont le fameux fond d’écran « Clownfish »

Les utilisateurs peuvent profiter de 2 nouvelles polices pour l’écran de verrouillage