Le casque AR/VR d’Apple doté de 14 caméras ?

Dernièrement, les rumeurs ont indiqué que le casque de réalité mixte d’Apple serait à 90% de son développement. Aujourd’hui, on apprend que l’accessoire pourrait embarquer 14 caméras, à en croire Wayne Ma du site The Information.

L’analyste indique qu’Apple aurait rencontré plusieurs difficultés au cours du développement du casque AR/VR. Les ingénieurs ont multiplié leurs efforts pour respecter les délais. Aujourd’hui, tout porte à croire que le projet arrive enfin à son terme. Certains disent que l’appareil serait disponible fin 2022.

À en croire les dires de Wayne Ma, le casque AR/VR serait capable de « suivre le visage de l’utilisateur » pour accentuer le réalisme de l’avatar virtuel et le rendre le plus fidèle possible aux expressions du visage et aux mouvements de la bouche. C’est pourquoi les équipes de la firme de Tim Cook auraient équipé le casque de 14 caméras.

Intégrer 14 caméras à l’appareil n’est pas une mince affaire. Les ingénieurs d’Apple ont pris énormément de temps pour accomplir cette mission. Le média The Information ajoute que Tim Cook a fait appel à Jony Ive, l’ancien chef du design d’Apple, en tant que consultant externe.

Normalement, le casque AR/VR devrait être disponible en 2023. Mais la Pomme pourrait profiter de la dernière keynote de l’année en cours pour nous le présenter…