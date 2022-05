L’iPhone pliable pourrait embarquer un écran E-ink

D’après le fameux analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone pliable pourrait être équipé d’un écran E-ink. Si l’information se confirme, l’autonomie du smartphone serait grandement améliorée.

Sur son compte Twitter, Kuo s’est exprimé au sujet du futur iPhone pliable. L’analyste a précisé que le premier smartphone pliable d’Apple pourrait embarquer un écran E-ink. De plus, il a indiqué que la Pomme serait en train de mener des tests afin de valider ce type d’affichage.

Connue sous le nom d’Electronic Paper Display (EPD), cette technologie est de plus en plus utilisée par les fabricants de liseuses électroniques. Sur ces appareils, le rendu visuel de l’écran offre à l’utilisateur un confort de lecture plus optimal que sur n’importe quel autre type d’écran.

En ce qui concerne la firme de Cupertino, l’analyste Kuo précise que Tim Cook pourrait équiper l’iPhone pliable d’un écran couleur EPD. Cette technologie consomme peu d’énergie, ce qui pourrait optimiser la durée de vie du smartphone.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs affirment que les équipes d’Apple seraient en train de développer le premier iPhone pliable. La nouvelle n’a rien d’étonnant, à l’heure où plusieurs fabricants s’essaient à cette technologie, notamment Samsung avec ses Galaxy Z Fold 3 et ses Galaxy Z Flip 3.

Kuo indique que le premier smartphone pliable de la Pomme ne serait pas disponible avant 2024.