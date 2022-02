Avec de très jolies sorties au cours de l’année à venir et déjà une belle sélection de modèles que l’on peut trouver en boutique, l’année 2022 va être très prometteuse pour les fans de smartphone ! Que l’on souhaite miser sur la performance et se faire plaisir ou surveiller son budget tout en optant pour un appareil avec de jolies performances, voici quels sont (selon nous) les meilleurs smartphones pour 2022 !

Le Galaxy S22 de Samsung

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Galaxy S22 de Samsung n’a pas encore fait son apparition en boutique, mais les précommandes sont déjà ouvertes et on sait déjà ce qui sera proposé par le géant coréen. Après la sortie du Galaxy Z et son système pliant qui a su trouver son public, c’est le retour de la gamme Galaxy S qui va séduire les fans de la marque. Comme à son habitude, Samsung propose plusieurs versions d’un même modèle avec le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Chaque évolution du modèle permet de profiter d’un smartphone plus grand, mais aussi plus performant. De quoi satisfaire toutes les attentes, mais aussi tous les budgets.

L’iPhone 14 d’Apple

En principe, 2022 devrait aussi être l’année de l’iPhone 14. Si le smartphone n’est pas encore sorti, les rumeurs vont bon train en ce qui concerne ses futures performances. Il semblerait notamment que le design du futur modèle soit à peine finalisé. À priori, ce sont au moins deux versions du smartphone que l’on devrait pouvoir découvrir avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 pro. Cela étant, le dernier modèle d’Apple ne devrait pas sortir avant la fin de l’année 2022.

En attendant, les fans de la marque à la pomme peuvent toujours opter pour l’iPhone 13 que l’on retrouve dans 4 versions différentes : l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Comme toujours, il s’agit d’un petit bijou de technologie qui donne accès aux dernières innovations de chez Apple (plus d’informations sur l’actualité hi tech sur le blog WeMag).

Le Pixel 6 Pro de Google

Face aux deux géants de la commercialisation de smartphone que sont Samsung et Apple, il y a aussi Google qui tire son épingle du jeu. Avec son Pixel 6 Pro (premier smartphone intégralement conçu par Google), on peut notamment profiter de la puce Google Tensor qui met l’accent sur l’intelligence artificielle. Compatible avec le réseau 5G bien sûr, ce smartphone dispose de nombreux arguments qui séduiront les plus exigeants. Tout comme le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro, c’est le prix qui reste l’une des principales problématiques du Pixel 6 Pro.

Le 11T Pro 5G de Xiaomi

Avec son capteur photo 108MP grand angle ou encore sa batterie de 5000 mAh, le 11T Pro 5G de Xiaomi a lui aussi de sacrés arguments pour convaincre. Ce smartphone est d’autant plus intéressant qu’il est bien plus accessible en termes de prix qu’un iPhone 13 Pro ou qu’un Pixel 6 Pro par exemple. La marque chinoise démontre un peu plus chaque année qu’elle a toute sa place auprès des plus grands et il suffit de jeter un œil aux performances de ce modèle pour se trouver convaincu (plus d’informations sur les smartphones proposés par Xiaomi ici).

Le Power U30 de Wiko

Pour les plus petits budgets qui souhaitent tout de même profiter d’un smartphone performant bien pensé, Wiko est un peu la marque spécialiste du sujet. Pour moins de 100€, le Power U30 propose une batterie 6000mAh avec charge rapide, une triple caméra, un processeur 8 cœurs et un écran HD+, des caractéristiques que l’on retrouve chez les plus grands !