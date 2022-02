SFR annonce la Box 8X, qui propose la fibre à 8 Gb/s pour 34€/mois

Une nouvelle annonce ! SFR vient d’annoncer la Box 8X, qui promet d’être une belle avancée en terme de connexion internet. La Box 8X promet de posséder un débit allant jusqu’à 8 Gb/s, ce qui est énorme. Et elle est disponible dès aujourd’hui. Selon SFR et ses termes marketing, la Box 8X est « la plus puissante du marché ». Elle passe par la technologie fibre XGS-PON, plus moderne que le 10G-EPON utilisé par Freed avec sa Freebox Delta.

34 euros par mois la première année

Ainsi, la nouvelle box propose un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Il pourrait même proposer 8 Gb/s en débit montant à l’avenir, mais ce n’est pas évoqué pour l’instant. En comparaison, Free se cantonne à 700 Mb/s. La box comprend quatre ports Ethernet. Elle prend aussi en charge le Wi-Fi 6, ce qui est mieux que Free et Orange qui proposent chacun du Wi-Fi 5.

La SFR Box 8X est disponible dès aujourd’hui à partir de 34€/mois. Le prix bascule à 50€/mois au bout de la première année. L’offre inclut les appels en illimité vers les fixes et mobiles, ainsi que l’accès à 200 chaînes, en plus de l’accès Internet.