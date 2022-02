Xbox Game Pass : les nouveaux jeux qui arrivent sur le catalogue en février 2022

Chaque mois, le Game Pass de Microsoft reçoit son lot de nouveaux jeux. Le mois de février 2022 s’annonce plus pauvre que ces prédécesseurs, alors même que la vingtaine de jours à venir promet de grands titres. Découvrez, ci-dessous, dix nouveaux jeux débarquant sur le Xbox Game Pass, date par date.

[CONSOLE] [XCLOUD] Contrast – 3 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Dreamscaper – 3 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Telling Lies – 3 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Besiege (Aperçu) – 10 février

[CONSOLE] CrossfireX – 10 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Edge of Eternity – 10 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Skul: The Hero Slayer – 10 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! – 10 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Ark: Ultimate Survivor Edition – 14 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Infernax – 14 février

Les jeux qui quittent le Game Pass

Retrouvez les jeux qui quittent le Game Pass ci-dessous.

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Control – 15 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Code Vein – 15 février

[CONSOLE] [PC] inal Fantasy XII The Zodiac Age – 15 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] The Medium – 15 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] Project Winter – 15 février

[CONSOLE] [XCLOUD] [PC] The Falconeer – 15 février