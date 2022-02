Battlefield 2042 “n’a pas répondu aux attentes”, admet Electronic Arts

C’est ce qu’on appelle un échec cuisant. Electronic Arts, éditeur américain de la saga Battlefield, a reconnu que le dernier opus, Battlefield 2042, “n’a pas répondu aux attentes”. C’est Andrew Wilson, le patron d’Electronic Arts, qui a fait cette déclaration dans l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe. Rappelons que le jeu a été lancé en novembre après un premier report, et promettait des batailles gigantesques avec météo dynamique. Selon Andrew Wilson, l’ambition était trop grande.

“Battlefield 2042 a toujours été un jeu ambitieux et nos équipes ont poussé pour innover à travers de nombreuses dimensions, y compris l’échelle massive et les batailles à 128 joueurs, de nouveaux modes, un nouveau gameplay dynamique, et plus encore”, écrit Andrew Wilson. “Développer ce jeu avec nos équipes travaillant à domicile pendant près de deux ans s’est finalement avéré être un défi. Grâce à nos processus de test et de préparation, nous avons estimé que l’expérience était prête à être mise entre les mains de nos joueurs. Nous avons lancé le jeu avec une grande stabilité. Cependant, au fur et à mesure que les joueurs découvraient le jeu complet, il est devenu évident qu’il y avait des problèmes de performance inattendus que nous devions résoudre. Certains des choix de conception que nous avons faits pour le jeu n’ont pas non plus trouvé d’écho auprès de tous les membres de notre communauté.”

La saison 1 reportée à l’été

Outre cette déclaration, la saison 1 de Battlefield 2042, d’abord prévu à la sortie puis pour le mois de mars, a été reportée à l’été. Alors même que l’édition Gold du jeu, à 100 euros, promettait d’y accéder immédiatement… En guise de réconfort, le titre devrait bientôt proposer dans une mise à jour mineure un tableau des scores. Oui oui, un tableau des scores, pas encore là après cinq mois de commercialisation.

Electronic Arts a en tout cas connu un bon trimestre, avec un chiffre d’affaires pour les trois derniers mois de 2021 de 1,79 milliard de dollars, en hausse de 6,9% sur un an. Mais le bénéfice net a été de 66 millions de dollars, contre 211 millions de dollars auparavant.