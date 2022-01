Les trois prochains Call of Duty sortiront sur Playstation

C’est LA grande question que pose, depuis plusieurs jours désormais, l’indécent rachat d’Activision – Blizzard par Microsoft, capé à près de 70 milliards de dollars : les jeux Call of Duty, immenses succès commerciaux, continueront-ils de sortir sur Playstation ? En cas d’exclusivité, la saga pourrait donner un grand manque à gagner pour Sony, qui touche des commissions sur chaque titre vendu. Et les Call of Duty figurant à coup sûr dans le top 3 des jeux les plus vendus, ceci explique cela…

Modern Warfare 2, Black Ops et Warzone 2 sur PS5

Aujourd’hui, l’épée de Damoclès s’éloigne quelque peu de Playstation. Selon le média américain toujours bien renseigné Bloomberg, les trois prochains jeux de la saga seront commercialisés sur Playstation. Ce sont, en tout et pour tout, les épisodes de 2022 et 2023, à savoir Modern Warfare 2, un probable Black Ops et le battle royale Warzone 2. Ces jeux seront disponibles sur les consoles de Sony dans le cadre d’un accord existant entre la société et Activision. Cet engagement restera en vigueur « pour au moins les deux prochaines années », indique Bloomberg, qui s’appuie sur des sources internes au studio de jeux vidéo.

Mais que se passera-t-il en 2024 ? Les Call of Duty seront-ils exclusifs à la Xbox et au PC ? C’est fort possible. Pourtant, Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, a indiqué « honorer tous les accords existants » et veut « conserver Call of Duty sur PlayStation ». Vers une arrivée prochaine du Gamepass sur Playstation ? Dans tous les cas, le rachat d’Activision devra être bloqué d’ici juin 2023.