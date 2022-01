Call of Duty : la sortie annuelle remise en cause, Playstation bousculé

Le rachat d’Activision – Blizzard par Microsoft fait office de séisme dans l’industrie. On ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants d’un tel changement, mais il se pourrait bien qu’il transforme totalement l’industrie du jeu vidéo. Une industrie marquée, chaque année depuis 2007, par la sortie de Call of Duty, l’une des saga les plus vendues du jeu vidéo.

Uniquement sur Xbox ?

Selon Bloomberg, des cadres d’Activision ont discuté de l’abandon de cette sortie annuelle, de plus en plus critiquée en raison des critiques, toujours plus sévères envers les jeux de la série. Ce n’est pas encore acté, d’autant que Modern Warfare 2 est prévu pour cette fin d’année. Mais ce pourrait être effectif dès 2023 – le rachat d’Activision par Microsoft (s’il est validé) doit d’ailleurs se finaliser d’ici juin 2023.

Call of Duty continuera-t-il néanmoins de sortir sur Playstation ? C’est toute la question, le patron de Xbox Phil Spencer “souhaitant” ne pas priver les joueurs Playstation. Une formulation étrange, qui laisse présager d’âpres négociations derrière le rideau… Le Gamepass devra-t-il débarquer sur Playstation pour que les joueurs Sony profitent de CoD ?