Playstation Plus : les jeux gratuits du mois de janvier 2022 sur PS Plus

Pour bien commencer l’année, Sony offrira aux abonnés de son service Playstation Plus (PS Plus) de nouveaux jeux gratuits en janvier 2022 : Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et Dirt 5.

En janvier 2022, Dealabs indique que trois nouveaux titres seront mis à la disposition des abonnés :

Deep Rock Galactic (PS4 et PS5)

Persona 5 Strikers (PS4)

DIRT 5 (PS4 et PS5)

DIRT 5 est un jeu qui plaira à coup sûr. Les joueurs de la PS1 le connaissent sans doute. Pour ceux à la recherche d’un gameplay musclé, dynamique et stressant, Persona 5 Strikers est le bon choix. Quant aux fans de Minecraft, Aliens et Left 4 Dead, Deep Rock Galactic mêlent les trois et plonge le joueur dans des mines spatiales à couper le souffle.

Pour rappel, Playstation Plus est un service d’abonnement payant. Il permet aux joueurs d’accéder régulièrement à de nouveaux jeux gratuits. Ils peuvent les télécharger et y jouer en ligne en mode « multijoueur ».

Les abonnés du service peuvent aussi accéder à la « Collection PS Plus » et découvrir des jeux supplémentaires, comme God of War, The Last of Us, etc.