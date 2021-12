Réalité augmentée : un combat de géants s’annonce entre Apple & Meta

Tim Cook et Mark Zuckerberg s’intéressent de plus en plus à la réalité augmentée. Le combat de géants est bel et bien commencé entre Apple et Meta.

Apple devrait lancer son premier casque AR/VR en 2022. La firme de Cupertino aurait déjà recruté Andrea Schubert, le responsable de la communication pour les produits en réalité augmentée et virtuelle de Meta. De son côté, Facebook a racheté Oculus, l’un des leaders dans le domaine de l’AR/VR.

Le patron de Meta est convaincu que les lunettes de réalité mixte remplaceraient les smartphones dans les prochaines années.

Apple n’a jamais officiellement déclaré travailler sur des casques ou lunettes de réalité mixte. Néanmoins, les brevets déposés par la Pomme et ses acquisitions indiquent que le géant américain serait en train de développer ce type d’appareils.

Les rumeurs laissent croire que la firme de Tim Cook sortirait un produit AR/VR en 2022. Dans un premier temps, Apple dévoilerait un casque de réalité mixte. Plus tard, la société lancerait des lunettes de réalité augmentée.

En novembre dernier, Mark Gurman prédisait une guette entre Meta et Apple. Et tout porte à croire que les deux géants sont en concurrence directe, surtout quand la Pomme sortira son premier casque AR/VR en 2022.