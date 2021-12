Razer Phone Cooler Chroma : un ventilateur RGB pour iPhone

Razer vient de lancer son premier accessoire compatible MagSafe. Il s’agit du Razer Phone Cooler Chroma, un ventilateur RGB destiné aux gamers… sur iPhone. Une autre version est également disponible pour les smartphones Android.

L’accessoire, plutôt insolite, est conçu avec soin pour refroidir les iPhone des personnes ayant l’habitude à faire de longues sessions de jeu.

Le ventilateur RGB possède 7 pales, avec une vitesse de rotation de 6 400 tr/min et un profil sonore de 30 dB seulement. Il embarque la technologie Razer Chroma RGB, ce qui permet à l’utilisateur de personnaliser les couleurs des LED intégrées.

Le Razer Phone Cooler Chroma ne dispose pas de batterie. La marque de Min-Liang Tan le fournit avec un câble USB-C pour l’alimenter. Pour ajuster ses paramètres, l’utilisateur peut le connecter en Bluetooth.

En lançant cet accessoire, Razer vise directement les gamers sur mobile. La firme leur offre un ventilateur basé sur « une technologie de refroidissement avancée », et ce pour leur proposer des « performances de jeu améliorées ».

Comme nous l’avons déjà précisé plus haut, le ventilateur est aussi disponible en une version (avec une pince) compatible avec les iPhone les plus anciens et les smartphones Android. Le Razer Phone Cooler Chroma est disponible sur le site officiel de la marque aux serpents, au prix de 69,99 euros.