Un iPad sauve la vie d’un père et sa fille après un accident d’avion

Les faits divers autour de l’iPhone et de l’iPad sont nombreux, et celui du jour donne du baume au coeur. Récemment, la tablette de la Pomme a joué un rôle décisif pour retrouver un père de 58 ans et sa fille 13 ans après un accident d’avion aux Etats-Unis, plus particulièrement en Pennsylvanie.

Dimanche 14 novembre, un petit avion a décollé de l’aéroport international de Wilkes-Barre Scranton, dans le canton de Pittston en Pennsylvanie. Rapidement, le Cessna 150 a disparu des radars, avec deux passagers à bord, un père (le pilote) et sa fille.

Les enquêteurs américains ont passé plus de 5 heures à faire des recherches en se basant sur la dernière position GPS connue de l’avion, sans résultat. Ils ont fini par contacter la conjointe du pilote. Celle-ci leur a dit que sa fille avait un iPad. Grâce aux signaux émis par la tablette, les policiers ont pu localiser les deux passagers. Ils étaient dans un état pré-hypothermique avec quelques blessures mineures selon le rapport, mais vivants.

James Serafin, le chef de la Bear Creek Volunteer Hose Company, l’équipe de secours, a déclaré à CNN, qu’il s’agissait d’un véritable « miracle ». A noter que les deux passagers sont restés hospitalisés quelque temps après l’accident, mais ils s’en sortent sains et saufs !