iOS 15.1 & iPadOS 15.1 disponibles sur iPhone et iPad

iOS 15.1 est enfin disponible sur les iPhone et iPad. La nouvelle mise à jour améliore nos iDevices et leur apporte quelques fonctionnalités promises par la firme de Cupertino en juin dernier.

Les deux mises à jour iOS 15.1 et iPadOS 15.1 sont accompagnées de nouvelles versions de watchOS, tvOS et du système des HomePod.

Lors d’un appel FaceTime ou FaceTime Audio, l’utilisateur peut remarquer un nouveau bouton permettant d’envoyer au correspondant une capture de son écran en temps réel. La nouvelle version de l’OS lui proposera aussi d’écouter Apple Music à plusieurs pendant un appel. Ainsi, plusieurs amis pourront écouter la même musique en même temps ainsi que la mettre en pause. Dès que l’un d’entre eux parlera, le volume s’abaissera automatiquement. Cette fonctionnalité intitulée SharePlay fonctionne (techniquement) avec tous les logiciels la nécessitant.

iOS 15.1 permettra aussi aux utilisateurs de faire fonctionner l’audio spatial des AirPods sans le suivi des mouvements de la tête. La mise à jour rendra possible l’activation de morceaux lossless sur les enceintes de la Pomme.

Par ailleurs, la nouvelle mise à jour de l’OS permet d’activer la fonction ProRes. Ainsi, l’utilisateur peut conserver tous les détails possibles sur ses vidéos. À noter que l’option est disponible sur l’iPhone 13 Pro. Rappelons toutefois qu’une minute de ProRes en Full HD occupe 1,7 Go d’espace et 6 Go en 4K.