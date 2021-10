Play Store : Google baisse la commission des abonnements à 15%

Prends-en de la graine Apple ! Google a annoncé faire un gros changement au niveau du Play Store sur Android avec la commission des abonnements qui va passer de 30% à 15%. Cette baisse sera en place à compter du 1er janvier 2022. À ce jour, le Google Play Store a une commission de 30% sur les abonnements lors de la première année. Elle chute à 15% dès la deuxième année. À partir du 1er janvier 2022, ces 15% seront effectifs dès la première année. Les développeurs pourront alors garder 85% des revenus et non plus 70%.

Google dit faire ce changement parce que « le taux de désabonnement des clients rend difficile pour les entreprises de bénéficier » d’un rabais la deuxième année. « Les abonnements numériques sont devenus l’un des modèles à la croissance la plus rapide pour les développeurs, mais nous savons que les entreprises sont confrontées à des défis spécifiques en matière d’acquisition et de fidélisation des clients », a déclaré Sameer Samat, vice-président de Google.

Les applications du Google Play Store qui n’ont pas d’abonnement mais sont payantes doivent toujours partager 30% de leurs revenus. Un pourcentage ramené à 15% tant que les revenus sont inférieurs à un million de dollars. Selon Google, 99% des développeurs peuvent prétendre à la commission de 15%.

Apple va-t-il suivre ? La marque à la pomme prend toujours 30% de commission la première année puis 15%.