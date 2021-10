Gigantesque report des films Marvel, Thor 4 et Doctor Strange concernés

C’est une hécatombe. Disney a effectivement repoussé la sortie de plusieurs de ses films. Il s’agit d’un report inattendu bien que toujours probable. Il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2, notamment.

Ci-dessous, retrouvez le nouveau calendrier de sortie des films Disney/Marvel, du moins aux Etats-Unis. Les dates françaises devraient s’en approcher.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira le 6 mai 2022 au lieu du 25 mars 2022

Thor: Love and Thunder sortira le 8 juillet 2022 au lieu du 6 mai 2022

Black Panther: Wakanda Forever sortira le 11 novembre 2022 au lieu du 8 juillet 2022

Indiana Jones 5 sortira le 30 juin 2023 au lieu du 29 juillet 2022

The Marvels sortira le 17 février 2023 au lieu de 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira le 28 juillet 2023 au lieu du 17 février 2023

Un film Marvel sans titre prévu à l’origine le 28 juillet 2023 est retiré du calendrier

Un film Marvel sans titre prévu à l’origine le 6 octobre 2023 est retiré du calendrier

Un film Disney d’animation sans titre prévu à l’origine le 14 juillet 2023 est retiré du calendrier

Un film 20th Century sans titre prévu à l’origine le 20 octobre 2023 est retiré du calendrier

Un film Marvel sans titre sortira le 3 novembre 2023 au lieu du 10 novembre 2023

Rien ne change pour Spider-Man : No Way Home, qui doit toujours sortir en décembre 2021. C’est toutefois un film de Sony et non de Marvel.