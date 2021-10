Coinbase annonce sa marketplace NFT

Coinbase, l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus connues, vient de lancer sa propre plateforme NFT. A l’heure où nous écrivons ces lignes, près de 2 millions de personnes ont rejoint la liste d’attente de la marketplace.

« Nous annonçons Coinbase NFT, une plateforme peer-to-peer qui rendra la création, l’achat, la présentation et la découverte des NFT plus faciles que jamais », indique la firme dans un communiqué. « Tout comme Coinbase a aidé des millions de personnes à accéder au Bitcoin pour la première fois de manière simple et fiable, nous voulons faire de même pour les NFT », ajoute-t-elle.

Pour l’instant, la marketplace NFT de Coinbase propose seulement aux personnes intéressées de s’inscrire à une liste d’attente pour faire partie des premiers à y accéder lorsqu’elle ouvrira en parrainant ses amis.

Sur son compte Twitter, le vice-président produit de Coinbase, Sanchan Saxena, avait indiqué que les serveurs ont été mis à mal devant l’engouement des utilisateurs pour la plateforme NFT. Heureusement, les équipes sont intervenues rapidement pour remettre les choses en ordre.

A présent, la landing page de la marketplace supporte la charge de connexions et il est possible de s’y inscrire facilement et rapidement. Coinbase n’a pas encore dévoilé la date officielle du lancement de sa plateforme NFT, qui est prévue pour “fin 2021”.