Smartphones : Apple refuse le chargeur universel imposé par l’UE

Jeudi 23 septembre, l’Union européenne a proposé une réglementation afin d’imposer un chargeur universel aux constructeurs d’appareils électroniques. Sans surprise, Apple s’oppose celle-ci.

L’UE souhaite harmoniser les ports de chargement pour les appareils électroniques, notamment les smartphones, tablettes, casques audio, consoles de jeu, enceintes, etc. Si la réglementation entre en vigueur, cela pourrait menacer les câbles Lightning de l’iPhone.

Pour Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, cette nouvelle réglementation est une « victoire pour les consommateurs et l’environnement ». « Nous avons donné plein de temps à l’industrie pour trouver des solutions. Désormais, le temps est venu de légiférer », ajoute-t-elle.

Rappelons que le câble Lightning de la Pomme équipe plus d’un milliard d’appareils dans le monde. C’est pourquoi la firme de Tim Cook s’oppose à la réglementation européenne. Celle-ci « étoufferait l’innovation au lieu de l’encourager et nuirait aux consommateurs en Europe et dans le monde », déclare Apple à l’AFP.

Pour la Commission européenne, l’entrée en vigueur de cette réglementation permettrait aux consommateurs européens d’économiser au moins 250 millions d’euros par an. De plus, les déchets non utilisés seraient réduits de presque 1 000 tonnes. À noter que le projet n’a pas encore été approuvé par l’UE.