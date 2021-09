Louer son iPhone : 30€ offerts chez Mobile Club jusqu’au 31/10 !

L’offre de parrainage de Mobile Club fait sa rentrée ! 🎓 Jusqu’au 31 Octobre 2021, bénéficiez de 30€ de remise sur votre premier mois d’abonnement en louant votre iPhone avec ou sans engagement chez Mobile Club via ce lien. Habituellement, la remise est de 5€ seulement pour les filleuls alors profitez-en !

Si vous ne connaissez pas Mobile Club, il s’agit d’une start-up française spécialisée dans la location de smartphones (iPhone d’Apple et Samsung Galaxy) reconditionnés. Si vous souhaitez changer de téléphone tout en luttant contre le gaspillage et en faisant un geste pour la planète, nous ne pouvons que vous conseiller de vous tourner vers eux. Pour profiter de bénéficiez de 30€ de remise grâce à notre code parrain, cliquez ici.

Les iPhone en location chez Mobile Club sont assurés casse et vol, remplacés en 48 heures et échangés en cas de panne. Ils sont livrés avec un adaptateur secteur, un câble lightning, une coque de protection, et une vitre en verre trempé, rien que ça ! Concernant les prix, ils débutent à 9,90 euros par mois pour l’iPhone 8 à 27,90€ par mois pour l’iPhone 11 Pro. Les iPhone 12 quant à eux arriveront en location à l’automne 2021.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète du service sur notre article dédié : Mobile Club : la location iPhone dès 9,90€/mois.