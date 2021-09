Time : Tim Cook dans les 100 personnes les plus influentes de 2021

Chaque année, Time Magazine publie la liste des 100 personnes les plus influentes du monde. Cette année, Tim Cook est mis à l’honneur par le média américain. Le patron de la Pomme fait partie des personnes les plus influentes en 2021.

On retrouve Tim Cook dans la catégorie « Titans », aux côtés de plusieurs personnalités connues aux États-Unis telles que Tom Brady, Swizz Beats et Simone Biles.

À cette occasion, Phil Knight, le cofondateur de Nike, a eu le privilège de rédiger le portrait de Tim Cook : « En 2005, quand nous avons parlé pour la première fois à Tim Cook de devenir membre du conseil d’administration de Nike, nous espérions ajouter un bon décideur à l’équipe. En peu de temps, il s’est révélé être un homme d’un excellent jugement, capable de penser de manière tactique et stratégique dans un secteur très différent du sien. Il a également offert l’attribut le plus précieux de tout leader dans n’importe quel domaine : la sagesse ».

Le cofondateur de Nike a également évoqué le décès de Steve Jobs et la façon dont la « transition quasiment impossible » a été bien gérée par le patron actuel de la Pomme « avec une dignité et une grâce étonnantes, et annoncée au monde à sa propre manière ».