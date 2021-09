HBO Max arrive enfin en Europe... mais pas en France

En mai 2020, HBO Max a été lancé aux États-Unis. Le service de streaming arrive enfin en Europe. Il sera disponible dès le mois prochain dans six pays européens : la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l’Andorre et l’Espagne.

Le lancement dans ces six pays est prévu pour le 26 octobre prochain. Le même jour, l’application HBO Max sera disponible sur l’App Store, le Google Play et les autres plateformes où la service de streaming est déjà disponible aux États-Unis.

Début 2022, HBO Max sera disponible en Bulgarie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en République tchèque, en Hongrie, en Moldavie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie et en Slovénie.

Pour le moment, la France est exclue des plans des dirigeants de HBO Max. Cette décision peut toutefois s’expliquer par l’existence d’un accord d’exclusivité entre la plateforme américaine et OCS.

Avec son catalogue ultra complet, HBO Max est un concurrent sérieux face à Netflix et Disney+. Le service dispose de plusieurs franchises comme The Hobbit, Matrix et The Lord of the Rings et des séries comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones, etc.

Pour les Français qui souhaitent accéder à la plateforme HBO Max, il est bien sûr possible d’utiliser un VPN tel que CyberGhost, NordVPN ou encore ExpressVPN.