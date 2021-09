iOS 15 sera disponible au téléchargement le 20 septembre

La keynote d’Apple tenue hier soir a été riche en annonce. Apple a notamment révélé la date de sortie de iOS 15 pour iPhone et iPadOS 15 pour iPad : ce sera le 20 septembre prochain, dans quelques jours donc. Même date pour tvOS 15 et watchOS 8.

Compatible avec l’iPhone 6S

Apple propose en attendant cette sortie événement la version release candidate du système d’exploitation mobile. Elle concernera les développeurs et testeurs publics. Ils pourront réaliser leurs tests pour s’assurer que tout fonctionne bien (fonctionnalités, applications, etc) et signaler à Apple les éventuels problèmes.

Apple a proposé la première bêta d’iOS 15 le 7 juin dernier, juste après la WWDC, aux développeurs. Le 30 juin, une première bêta publique a été proposée. Huit bêtas plus tard, la version finale sera disponible dans quelques jours.

Pour rappel, voici la liste des appareils compatibles avec iOS 15 :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (55 génération)

iPad mini 4

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2