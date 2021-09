Apple Watch Series 7 : les caractéristiques de la nouvelle montre connectée

La keynote s’est tenue hier soir avec son lot de nouvelles annonces. Apple a mis le paquet concernant ses appareils, et notamment l’Apple Watch Series 7. Comme annoncé, l’écran en façade est nettement plus grand que les précédentes (20% de plus par rapport à la Series 6), sans modification significative de la taille du boitier (41 et 45 mm). Les bordures autour de l’écran ne sont presque plus visibles (40% plus fines).

Plus grand écran

Niveau caractéristiques techniques, pas de révolution particulière, mais la Series 7 sera la première montre connectée certifiée IP6X (résistance accrue de l’écran notamment) et elle bénéficie aussi de la certif WR50 (immersion prolongée à plusieurs mètres de profondeur). Outre la taille de la surface d’affichage, la dalle d’affichage s’avère 70% plus lumineuse (pleinement lisible au soleil), ce qui permettra de bénéficier d’un vrai clavier. De nouveaux cadrans inaugurent cette dalle « king size ». La montre profite également des nouveautés de watchOS 8, comme la détection de chute à vélo.

L’autonomie est toujours capée à 18 heures. Pour récupérer 80% de sa batterie, 45 minutes de charge suffisent. Cinq coloris seront disponibles, ainsi que deux éditions spéciales Nike et Hermes. L’Apple Watch Series 3 reste au catalogue à 199$, tout comme l l’Apple Watch Series SE (279$). L’Apple Watch Series 7 débutera quant à elle à 399$. La commercialisation est prévue pour cet automne.