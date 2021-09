700 placements de produits Apple dans les séries Apple TV+

C’est ce qu’on appelle en profiter. La marque à la pomme, avec son service de streaming Apple TV+, ne cesse de cumuler les placements de produit dans ses propres séries, à de très nombreuses reprises ! Le Wall Street Journal a effectivement regardé 74 épisodes de plusieurs séries sur la plateforme de streaming et a constaté plus de 700 placements de produits de la marque.

300 iPhone, 120 Macbook

Le visionnage a concerné plusieurs séries, dont The Morning Show, Ted Lasso, Défendre Jacob, Mythic Quest : Le Festin du Corbeau et Trying. Les journalistes ont pu y voir 300 iPhone, 120 MacBook et 40 paires d’AirPods. Ted Lasso a fait pas moins de 36 placements de produits Apple en un seul épisode. Il s’agissait de produits utilisés par des personnages ou en fond.

L’objectif est, évidemment, de faire vendre des produits à la pomme. Comme l’explique au Wall Street Journal Cristel Russell, une professeure de marketing à l’université Pepperdine, le spectateur se concentre essentiellement sur le centre de l’écran. C’est pour cela que, dans Ted Lasso et The Morning Show, par exemple, les produits sont lentement mis en évidence au milieu de l’écran.