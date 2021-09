YouTube Premium & Music dépassent les 50 millions d’abonnés

YouTube affirme avoir dépassé les 50 millions d’abonnés à Premium et Music, ce qui en fait le service d’abonnement musical à la croissance la plus rapide au monde, selon le responsable mondial de la musique chez YouTube, Lyor Cohen.

YouTube déclare avoir dépassé les 50 millions d’abonnés payants pour l’ensemble de YouTube Premium et YouTube Music. Le service appartenant à Google attribue cette étape à plusieurs facteurs, mais principalement à la façon dont les abonnés peuvent obtenir “un accès ininterrompu au catalogue le plus vaste et le plus diversifié de musique, d’artistes et de culture” grâce à ses abonnements.

YouTube Music fait partie d’un abonnement à YouTube Premium mais peut également être acheté séparément. Avec YouTube Premium, les clients peuvent télécharger des vidéos pour un visionnage hors ligne, lire des vidéos en arrière-plan, sans publicité, et plus encore.

YouTube Music est l’un des nombreux concurrents d’Apple Music, et il est difficile de désigner un vainqueur uniquement sur la base du nombre d’abonnés. Apple ne fournit pas de chiffres spécifiques sur les abonnés, mais la dernière estimation était de 60 millions d’abonnés en 2019. Trois ans plus tard, ce chiffre est probablement plus élevé. De plus, Apple One, qui regroupe Apple Music avec d’autres services d’Apple, rend plus difficile la détermination du nombre d’abonnés à Apple Music.