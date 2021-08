Plus de 14 millions d’abonnés fibre en France

La fibre est en passe d’emporter la bataille ! L’Hexagone compte plus de 14 millions d’abonnés à la fibre (et donc au très haut débit/THD), ce qui permet à la France d’afficher désormais des débits moyens de 50 Mb/s – mieux qu’au Royaume-Uni ou l’Allemagne !

Tout n’est pas parfait, objectif 2030

Mais tout n’est pas parfait. La totalité du territoire français n’est pas couverte par la fibre, même en 2022, alors qu’il s’agissait d’un des objectif prioritaires. La couverture intégrale ne sera acquise qu’aux alentours de 2030. Mais au rythme actuel, les abonnements fibres seront plus nombreux que les abonnements cuivre d’ici quelques mois à peine. Aussi, de nombreuses zones blanches doivent encore être fibrées.

Orange est l’opérateur qui compte le plus d’abonnés fibre (5,2 millions de clients), devant SFR (3,6 millions de clients), Free (3,3 millions) et Bouygues Telecom (1,9 million). En bref, les Français sont de plus en plus connectés. Il faut dire que l’ADSL sonne parfois comme une galère pour de nombreux internautes, la qualité de connexion n’étant pas constante et subissant de nombreuses coupures. Avec la fibre, nombreux de ces problèmes disparaissent.