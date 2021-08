Apple Watch Series 7 : des boîtiers plus grands de 41 mm & 45 mm ?

La prochaine Apple Watch Series 7 sera proposée dans des boîtiers plus grands de 41 mm et 45 mm, remplaçant les options actuelles de 40 mm et 44 mm offertes depuis l’Apple Watch Series 4, selon une fuite provenant de la populaire plateforme chinoise Weibo. Le compte à l’origine de la rumeur, UnclePan, a déjà partagé des informations concernant les plans d’Apple par le passé.

Jusqu’à l’Apple Watch Series 4, Apple avait proposé des tailles de boîtier de 38 mm et 42 mm. Avec la Series 4 en 2018, qui était dotée d’un écran plus grand, les tailles de boîtier sont devenues plus grandes avec des options de 40 mm et 44 mm. Une caractéristique de l’Apple Watch qui a traversé chaque génération a été la compatibilité avec les anciens bracelets.

Depuis la série 4, tous les bracelets de l’Apple Watch sont compatibles avec les nouvelles générations. Selon la fuite, ce sera toujours le cas avec l’Apple Watch Series 7, permettant aux bracelets conçus pour les Apple Watch de 40 mm et 44 mm d’être utilisables avec les nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm.

L’augmentation de la taille des boîtiers n’est pas entièrement surprenante, car la prochaine Apple Watch devrait présenter des rebords plus petits et un design à bords plats, permettant une plus grande surface d’affichage.

Un nouveau design attendu sur l’Apple Watch Series 7

Selon Jon Prosser, un leaker d’Apple, au-delà d’un design à bords plats actualisé avec un écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 sera proposée dans une nouvelle couleur de boîtier : le vert. Plus tôt en mai, Prosser a partagé des rendus de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Apple Watch.

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée en même temps que l’iPhone 13 lors d’une keynote Apple en ligne le mois prochain. Dans les mois à venir, d’autres nouveaux produits sont attendus, notamment de nouveaux iPad, des AirPods mis à jour, un Mac mini haut de gamme et des MacBook Pros redessinés.