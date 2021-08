Reddit franchit le cap des 10 milliards de dollars de valorisation

Le 12 août dernier, Reddit a annoncé une levée de fonds menée par Fidelity Investments. Le réseau social souhaite réunir 700 millions de dollars au total, ce qui pourrait augmenter sa valorisation à 10 milliards de dollars.

Les médias indiquent que la firme américaine a déjà obtenu plus de 400 millions de dollars grâce à l’apport de Fidelity Investments.

Pour monétiser son réseau social, Reddit s’appuie sur les comptes Premium, ainsi que la publicité. Au second trimestre de l’année en cours, l’entreprise a réalisé 10 millions de dollars de revenus publicitaires.

« Nous sommes optimistes et encouragés par le fait que non seulement nous avons les ressources et les capitaux nécessaires pour poursuivre notre croissance, mais aussi parce que nos investisseurs soutiennent notre vision et souhaitent approfondir leurs enjeux dans notre avenir », indique Reddit dans un communiqué de presse.

Pour rappel, le financement reçu par Reddit a augmenté de 67% depuis son dernier tour de table en février 2021. En 36 mois seulement, la valeur de l’entreprise américaine a plus que triplé. Selon les derniers chiffres, le réseau social a levé à ce jour un total de 1,6 milliard de dollars. Pour rappel, Reddit souhaite rentrer en Bourse, mais aucune date n’a été annoncée.