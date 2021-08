Galaxy S22 : les particularités du smartphone en fuite

Samsung prépare en ce moment même sa gamme de Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, et si l’on en croit le leaker Tron, les specs seront au top niveau.

Le modèle de base disposerait ainsi un écran AMOLED LTPS de 6,06 pouces de diagonale, contre un 6,66 pouces AMOLED (LTPS) pour le S22 Plus et un AMOLED 6,81 pouces LTPO pour le S22 Ultra. Les Galaxy S22 et S22 Plus auront en outre le même bloc photo (capteur principal de 50 Mpx + téléphoto 12 Mpx + 12 Mpx ultra wide) alors que le S22 Ultra bénéficiera aussi d’un capteur principal de 108 Mpx et d’un autofocus laser.

Du côté de la batterie, le Galaxy S22 aurait une capacité de 3800 mAh alors que le S22 Plus aurait droit à du 4600 mAh et le S22 Ultra à du 5000 mAh. Les capacités de stockage et de RAM sont identiques aux specs du Galaxy S21 (à modèle identique).

Surpuissant

Le processeur marquera lui un vrai changement. Le Galaxy S22 sera le premier smartphone de la marque sud-coréenne équipé d’un GPU intégré AMD mRDNA couplé à un CPU Exynos 2200. Samsung prévoit également de lancer un S22 équipé d’un Snapdragon 898 et d’un GPU Adreno.

L’Europe ayant droit au Galaxy Sx équipé de l’Exynos, il est donc probable que le modèle vendu en France soit le plus puissant. Les nouveaux Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra pourraient être commercialisés durant les mois de janvier ou février 2022.