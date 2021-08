Xiaomi lance le Mi Pad 5 pour concurrencer l’iPad Pro

Récemment, Xiaomi a lancé les trois tablettes très attendues par les fans : le Mi Pad 5, le Mi Pad 5 Pro et le Mi Pad Pro 5G. Avec ces nouveaux produits, la firme chinoise souhaite sérieusement concurrencer l’iPad Pro.

Le design des trois Mi Pad 5 est sensiblement le même. Les tablettes font toutes 6,85 mm d’épaisseur et pèsent 511 grammes. Elles sont également dotées d’une écran LCD de 11 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La Mi Pad 5 intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 860. Les deux autres modèles sont équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870. À noter que la version 5G dispose de plus de RAM et d’un capteur photo de 50 mégapixels. Les deux autres modèles intègrent un capteur de 13 mégapixels.

Par ailleurs, la Mi Pad 5 dispose d’une batterie de 8 720 mAh et d’une recharge rapide de 33 Watts. Les versions Pro et Pro 5G, quant à elles, disposent d’une batterie de 8 600 mAh et d’une recharge rapide de 67 Watts.

Pour les coloris, les trois tablettes sont disponibles en vert, en blanc et en noir. Elles fonctionnent sous Android 11 et coûtent entre 260 et 530 euros. Pour le moment, les précommandes ne sont disponibles qu’en Chine.