iPhone 13 Pro : Luxshare rejoint la ligne de production

Apple devrait produire entre 90 et 95 millions d’iPhone 13 pour répondre à la demande des fans. Pour atteindre ses objectifs, la Pomme vient d’ajouter un nouveau fournisseur à la ligne de production : Luxshare Precision.

Selon quotidien économique asiatique Nikkei, la firme de Cupertino vient de s’allier à un troisième fournisseur pour accélérer la production des prochains iPhone. Le fournisseur chinois Luxshare « commencera à produire l’iPhone 13 Pro – nom que devrai porter le modèle haut de gamme de cette 2021 – ce mois-ci ».

Selon les sources citées par Nikkei, deux firmes que Luxshare a acquises en 2020 fourniront aussi des composants et des pièces pour les iPhone 13. Il s’agit du fabricant coréen Cowell et de la firme taïwanaise Casetek.

Le rapport partagé par Nikkei souligne la volonté de la marque à la Pomme de collaborer avec plusieurs fournisseurs pour réduire les risques et améliorer son pouvoir de négociation. Pour rappel, Luxshare a déjà collaboré avec Apple pour la produire les AirPods.

Il est à noter que les iPhone 13 devraient être présentés le mois prochain. Apple lancerait quatre appareils en trois tailles : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. Selon les dires des analystes, le géant américain devrait améliorer l’autonomie de ses prochains smartphones, l’appareil photo arrière et y intégrer une puce A15 plus puissante.