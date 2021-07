Vous pourriez bientôt payer en Bitcoin sur Amazon

Payer ses commandes Amazon en bitcoin (BTC) pourrait bientôt être possible ! Selon le journal britannique City A.M, cela devrait même débuter d’ici la fin de l’année 2021. Une excellente nouvelles pour ceux qui s’intéressent au monde des cryptomonnaies.

Le géant de la distribution voudrait en premier lieu proposer le paiement en bitcoin. Puis, petit à petit, proposer l’Ethereum (ETH), le Cardano (ADA), le Bitcoin Cash (BCH) et d’autres cryptomonnaies. Le Bitcoin restant la cryptomonnaie la plus populaire, ce n’est pas une surprise si elle est la première à débarquer. Dès 2019, Jeff Bezos aurait en personne demandé à ce que le projet se mette en place.

Offre d’emploi

Toujours selon le journal britannique, Amazon réfléchirait à créer sa propre cryptomonnaie en 2022. Cela pourrait expliquer une récente offre d’emploi du groupe qui recherche un responsable de produits de monnaie numérique et de blockchain.

« Nous pensons que l’avenir reposera sur de nouvelles technologies permettant d’effectuer des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et nous espérons faire profiter les clients d’Amazon de cet avenir dès que possible », a réagi la société, après la publication de l’offre d’emploi sur plusieurs sites. L’offre ne parle toutefois pas d’un projet de cryptomonnaie pour 2022.