Pourquoi utiliser un VPN sur Mac, et pourquoi Surfshark ?

Les Mac d’Apple sont réputés pour leur design, leurs fonctionnalités et leur sécurité. Par conséquent, vous pourriez penser que la sécurité supplémentaire et la confidentialité qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut apporter ne sont pas vraiment nécessaires.

Cependant, en raison du fort cryptage et de l’anonymat en ligne qu’un VPN Mac peut fournir, il y a des avantages évidents à en utiliser un. Si vous ne savez pas lequel choisir, Surfshark est probablement le meilleur VPN pour macOS. Petit tour d’horizon de ses fonctionnalités phares :

Toutes les applications Surfshark pour macOS à partir de la nouvelle version 3.4.0 sont compatibles avec la puce M1 nativement

Les propriétaires de toutes les nouvelles versions d’Apple MacBook et iMac pourront utiliser Surfshark sans aucun logiciel supplémentaire (tel que Rosetta 2)

Cette compatibilité garantit une meilleure durée de vie de la batterie ainsi qu’une meilleure performance pour le VPN

Pour offrir une compatibilité et une expérience utilisateur fluide aux propriétaires de nouveaux appareils Apple fonctionnant sous MacOS, les développeurs Surfshark ont dû retravailler l’architecture de l’application et modifier ses frameworks pour se conformer aux exigences et aux recommandations d’Apple.

La version MacOS de Surfshark 3.4.0 améliore également la performance et les transfert de données pour les protocoles OpenVPN et Wireguard

1. Gardez vos données Internet privées

L’une des fonctions centrales d’un VPN pour Mac est de masquer votre adresse IP et votre trafic internet, ce qui est réalisé en envoyant vos données le long d’un tunnel crypté vers un serveur sécurisé.

En dissimulant vos empreintes numériques, un VPN empêche votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) et une multitude d’autres tiers de suivre vos activités en ligne. Si vous utilisez un VPN, vous diminuez les chances que votre fournisseur d’accès recueille des informations sur vos habitudes de navigation et de visionnage, ainsi que sur votre localisation, et les vende à des annonceurs ou à des sociétés d’analyse.

2. Accédez aux contenus géo-bloqués

Si vous consommez la plupart de vos séries et films en streaming et que vous êtes abonné à un service comme Netflix, vous avez probablement constaté que certains contenus ne sont pas disponibles dans votre pays ou que vous ne pouvez pas regarder vos émissions ou films préférés à l’étranger. C’est ce qu’on appelle le géoblocage, et les services de streaming l’imposent en raison d’accords de licence, entre autres.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez contourner ces géoblocages en utilisant un VPN premium avec de nombreux emplacements de serveurs et un haut niveau de cryptage. En détournant votre trafic Internet via un tunnel crypté vers un serveur distant judicieusement placé, un VPN Mac comme Surfshark dissimule votre adresse IP réelle et convainc le service de streaming que vous regardez le contenu sélectionné depuis une région approuvée.

3. Utilisez le Wi-Fi plus sereinement

Vous êtes en train de déjeuner dans un café, de voyager en train sur une longue distance ou de tuer le temps dans un terminal d’aéroport ? Dans ce type d’environnement, vous ne pouvez bien sûr pas accéder au réseau Wi-Fi sécurisé de votre domicile. Vous pouvez donc être amené à vous connecter à un hotspot Wi-Fi public pour accéder à vos comptes professionnels en ligne, par exemple.

Le Wi-Fi public étant souvent non sécurisé, il peut être l’endroit idéal pour les pirates pour cibler votre connexion et voler des informations personnelles, telles que des mots de passe. Cependant, si vous installez un VPN puissant sur votre Mac, il vous fournira le cryptage et, par conséquent, l’anonymat en ligne pour garantir la confidentialité de votre trafic Internet.

4. Évitez la limitation de la bande passante

Certaines activités en ligne peuvent consommer beaucoup de bande passante. En réponse, votre FAI peut réduire votre vitesse de connexion pour remédier à la congestion générale du réseau. Cette limitation de la bande passante peut causer des problèmes courants comme une mise en mémoire tampon persistante lors du streaming.

Toutefois, un VPN pour Mac comme Surfshark permet de dissimuler efficacement votre activité Internet à votre FAI. Par conséquent, vous avez beaucoup plus de chances d’éviter l’étranglement de la bande passante, ce qui signifie que vous pouvez vous livrer à des activités gourmandes en données sans interruption.

5. Sécurisez vos achats en ligne

Bien que les banques fassent de gros efforts pour rendre leur infrastructure de sécurité en ligne aussi impénétrable que possible, vous pouvez aller plus loin pour protéger vos données sensibles en optant pour un VPN de confiance avec un haut niveau de cryptage. Cette solution est particulièrement recommandée si vous effectuez vos opérations bancaires en déplacement et si vous utilisez un réseau Wi-Fi public.

Quant aux sites de commerce électronique, leurs cadres de sécurité en ligne sont susceptibles d’être moins rigoureux que ceux mis en place par les banques. Par conséquent, même si un site Web dispose d’une extension HTTPS sécurisée, vous devriez envisager d’utiliser un VPN pour garder vos données de paiement hors de portée des pirates.

6. Faites de bonnes affaires en ligne

Au premier abord, il peut sembler peu probable qu’un VPN puisse vous aider à trouver les meilleurs prix pour les biens et services lorsque vous faites des achats sur Internet. Cependant, il peut vous aider à éviter les prix excessifs.

Vous pourriez être en train d’acheter des billets d’avion ou de consulter des offres d’assurance automobile et, ce faisant, remarquer que les prix sur le site web ont soudainement augmenté. En collectant des données personnelles comme vos cookies et votre adresse IP, les entreprises peuvent gonfler les prix en fonction de facteurs comme votre localisation.

Si vous utilisez un VPN tel que Surfshark, les sites web que vous visitez ne recueilleront pas votre véritable emplacement et les autres informations dont ils ont besoin pour vous cibler !