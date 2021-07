AirPlay 2 & HomeKit disponibles sur les télés Toshiba & Insignia Fire TV 2020

C’est officiel, AirPlay 2 et HomeKit arrivent sur les téléviseurs Toshiba 4K UHD Fire TV et Insignia 4K Fire TV 2020. Le déploiement a commencé hier.

Les deux téléviseurs vont être mis à jour gratuitement pour accueillir les deux fonctionnalités de façon imminente. Selon les dires d’Amazon, AirPlay et HomeKit ne seront disponibles que sur :

Toshiba 4K UHD Smart Fire avec Dobly Vision (2020)

Insignia 4K UHD Smart Fire TV (2020)

À noter qu’un grand nombre de personnes possèdent des modèles produits avant 2020. Ainsi, ils ne peuvent malheureusement pas profiter de ces deux fonctionnalités d’Apple sur leur téléviseur.

Ceux qui possèdent l’un des modèles cités plus haut peuvent utiliser AirPlay pour diffuser du contenu (vidéos, musiques, photos, etc.) sur leur TV à partir d’un iPhone, d’un iPad, d’un Mac ou d’un autre produit Apple. Ils peuvent aussi intégrer le téléviseur dans leur configuration domestique HomeKit. Utiliser l’assistant vocal Siri à distance devient alors possible.

Une fois la mise à jour faite, les deux fonctionnalités seront activées par défaut sur le téléviseur. Pour en profiter, il faut cependant faire quelques réglages. Cela se passe dans la section « Paramètres » puis « Affichage et sons » du téléviseur.

AirPlay 2 et HomeKit seront disponibles plus tard dans l’année sur les autres modèles de téléviseurs avec Fire TV.