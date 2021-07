Le nouveau MacBook Pro pourrait sortir dès cet été

Bloomberg indique que la firme de Cupertino pourrait présenter un nouveau MacBook Pro cet été.

« Pour les nouveaux MacBook Pro, Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die : toutes les deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie pour un total de 10, mais seront proposées en 16 ou 32 variantes de base graphique », indique l’agence de presse américaine.

Le rapport de Bloomberg indique que « les cœurs hautes performances interviennent pour des tâches plus complexes, tandis que les cœurs économes en énergie fonctionnent à des vitesses plus lentes pour des besoins plus basiques comme la navigation sur le web, en préservant la durée de vie de la batterie. Les nouvelles puces diffèrent de la conception du M1, qui comporte quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs économes en énergie et huit cœurs graphiques dans le MacBook Pro 13 pouces actuel ».

En bref, le nouveau MacBook serait équipé de huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité. Il devrait intégrer un port HDMI. Pour la recharge, la technologie MagSafe pourrait faire son retour.

Toutefois, selon d’autres informations circulant sur la toile, Apple présenterait son nouveau MacBook Pro fin octobre ou début novembre. Les fans devront donc patienter encore entre quelques semaines et quelques mois…