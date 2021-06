God of War Ragnarök : Sony dévoilerait du gameplay lors de sa prochaine conférence

Le géant approche. Après un épisode PS4 qui a su réinventer la franchise, avec son long plan séquence, son scénario mature, ses personnes attachants et son gameplay reinventé, God of War reviendra en 2022 sur Playstation 5 et Playstation 4, dans un opus qui devrait être intitulé “Ragnarök”. À l’approche de cette sortie, l’entreprise de jeux vidéo Playstation, son éditeur, devrait très bientôt en montrer plus.

Un leaker respecté du podcast XboxEra affirme en effet que Sony a l’intention de diffuser prochainement une conférence … en partie consacré à God of War Ragnarök. Le studio Santa Monica pourrait dévoiler quelques screenshots et surtout une vidéo de gameplay. Le même insider parle aussi d’une « énorme surprise » dévoilée lors de ce State of Play, mais sans rentrer dans les détails.

On peut alors penser à un certain Silent Hill… Sony n’a pas encore annoncé la date de son prochain State of Play, nom de ses conférence, mais tout indique qu’après un E3 manqué, le géant japonais ne devrait pas tarder à revenir sous la lumière.