Xbox : ce qu’il faut retenir de la conférence de Microsoft à l’E3 2021

Xbox revient-il dans la course ? Dépassé par la toute-puissance de la Playstation de Sony, Microsoft développait, de son côté, son sacro-saint Gamepass, un service d’abonnement à la Netflix mais pour les jeux vidéo. Et avec ce Gamepass, Xbox compte bien tout chambouler, comme la firme nous l’a annoncé dimanche soir lors d’une conférence menée tambour battant. Mais sans plus attendre, World is Small vous fait un récapitulatif des meilleures annonces de cet E3 2021 chez Microsoft.

Starfield : le titre de Bethesda, racheté par l’entreprise de Redmond, a enfin été montré dans un teaser réalisé avec le moteur du jeu. Et c’est en exclusivité sur Xbox et PC. Le jeu serait un Skyrim, mais dans l’espace. En revanche, il va falloir patienter longuement : il sortira le 11 novembre 2022.

Halo Infinite : il était attendu au tournant, et on dirait qu’il a esquivé le combat. Le titre de 343 Industries, boudé en raison de ses graphismes, n’a pas été montré en large et en travers comme espéré. Seul son multijoueur, dans la droite lignée des précédents, a été dévoilé. Il sera en free to play. Halo arrivera sur le Gamepass en fin d’année 2021, sans plus de précisions.

Battlefield 2042 : il avait été montré quelques jours auparavant, mais le titre de Dice a désormais mis en avant son gameplay lors d’une rapide séquence. Au programme, 128 joueurs en simultané sur next gen et PC, et une guerre totale. Sortie le 22 octobre 2021.

Psychonauts 2 : un nouveau trailer pour le jeu attendu de Tim Schaffer, qui sortira le 25 août sur Xbox Series, PC, le Gamepass… et la Playstation 4.

Stalker 2 : un gros morceau que voici. Stalker 2, FPS post-apocalyptique dans une Russie en proie à un hiver nucléaire, s’est montré sous de rutilantes coutures et sortira le 28 avril 2022 en exclusivité temporaire. Trois mois plus tard, il sera disponible sur PS5.

Forza Horizon 5 : bye bye l’Angleterre, place au Mexique ! Le jeu de course à la technique photoréaliste devrait toutefois rester totalement arcade. Il sortira le 9 novembre sur Xbox Series, PC et Gamepass.

Et plus bas, retrouvez toutes les autres annonces.

Et enfin, Microsoft a apporté le coup de grâce en annonçant Redfall, un jeu coop à quatre où l’on combattra des vampires, pour une sortie en 2022. Il est développé par Arkane Austin.