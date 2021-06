FaceTime sur iOS 15 vous avertit si vous parlez avec le micro coupé

La prochaine fois que vous tenterez de parler avec votre microphone coupé lors d’un appel FaceTime sous iOS 15, le système d’exploitation mobile d’Apple vous proposera de rétablir le son de votre micro pour que vos interlocuteurs puissent vous entendre.

Cette nouvelle alerte, repérée pour la première fois par The Verge, fait partie d’un groupe plus large de changements et de nouvelles fonctionnalités qui seront apportés à FaceTime avec la sortie des versions finales d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cet automne.

La crise sanitaire mondiale a poussé des millions de personnes à travailler à distance via FaceTime, Zoom et d’autres plateformes de visioconférence. Il vous est probablement déjà arrivé de parler pendant quelques secondes (voire quelques minutes !) puis découvrir plus tard que personne ne vous avait entendu car votre microphone était coupé…

Apple cherche à résoudre ce “nouveau” problème avec iOS 15. Malheureusement, sur macOS Monterey bêta 1, il n’y a pas d’alerte similaire. Cependant, elle pourrait être ajoutée dans une prochaine version bêta. Une autre fonctionnalité de FaceTime à venir cet automne est la possibilité de partager les liens d’appel FaceTime avec d’autres personnes, y compris celles sur Android et Windows, la toute nouvelle fonctionnalité SharePlay, et plus encore.