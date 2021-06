Apple Music arrive sur le système multimédia MBUX de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz a annoncé l’arrivée de l’intégration d’Apple Music dans son système d’infodivertissement MBUX, à partir des modèles de la Classe C, de la Classe S et de l’EQS, l’ultra-haut de gamme électrique de la marque.

Apple Music s’intégrera directement au système multimédia MBUX de Mercedes-Benz. Les utilisateurs doivent simplement relier leur compte en ligne “Mercedes me” à leur véhicule, et les abonnés d’Apple Music auront alors accès à sa bibliothèque complète de plus de 75 millions de chansons, à des listes de lecture sélectionnées, à des stations de radio, etc.

Les conducteurs peuvent faire des demandes à l’aide de la commande vocale “Hey Mercedes” ou toucher l’écran pour écouter des chansons, des albums, des listes de lecture ou des stations de radio.

L’intégration d’Apple Music sera disponible dans MBUX pour les nouveaux propriétaires de Classe C et Classe S à partir de ce mois-ci, et pour les propriétaires d’EQS plus tard cet été. Les propriétaires actuels de Classe C et Classe S équipés de la dernière génération de MBUX pourront également bénéficier de l’intégration d’Apple Music par le biais d’une mise à jour over-the-air plus tard dans l’année.

Mercedes-Benz suit d’autres constructeurs automobiles tels que Porsche en intégrant Apple Music de façon totalement distincte d’Apple CarPlay, puisqu’ajoutée directement dans les systèmes d’infodivertissement des véhicules. D’autres nouvelles fonctionnalités intégrées par Apple, telles que les paroles synchronisées et les podcasts, ont également commencé à apparaître sur les véhicules à la fin de l’année dernière.