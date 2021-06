WWDC 2021 : Apple annoncerait des MacBook Pro 14 & 16 pouces redessinés

Selon Daniel Ives, analyste chez Wedbush, Apple prévoit d’annoncer ses MacBook Pro de 14 et 16 pouces dotés de puces Apple Silicon, dont on parle depuis longtemps, lors de la WWDC 2021 qui aura lieu dans quelques jours.

Dans une note aux investisseurs, Ives assure qu’à côté de l’annonce normalement attendue des nouvelles versions d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS, et tvOS, Apple prévoit “quelques surprises”, y compris de nouveaux MacBook Pro. L’analyste, qui a déjà fait de bonnes prédictions concernant les keynotes par le passé, affirme que la puce Apple Silicon M1 alimentera les nouveaux MacBook Pro. Cependant, il est peu probable que ce soit le cas.

Les prochains MacBook Pros, dont la rumeur dit qu’ils arriveront avec plusieurs nouveaux changements tels que la suppression de la Touch Bar, un design plus plat, le retour du port HDMI, un emplacement pour carte SD et la recharge magnétique MagSafe, seront probablement dotés d’une itération plus puissante de la puce M1, voire la M2. Apple a annoncé le processeur M1 en novembre dernier, et depuis ses débuts dans les MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini bas de gamme, la puce s’est étendue à un nouvel iMac 24 pouces et à l’iPad Pro.

Les nouveaux MacBook Pro, qui, selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, pourraient être annoncés dès le début de l’été, seront les Mac les plus haut de gamme équipés de la puce Apple à ce jour. Apple a officiellement annoncé sa transition vers son propre processeur lors de la WWDC l’année dernière, en précisant que cela prendrait deux ans au total. Jon Prosser, un informateur d’Apple, pense également que les nouveaux MacBook Pro, vraisemblablement le nouveau modèle de 14 pouces et le nouveau modèle de 16 pouces, seront lancés lors de cette WWDC 2021.

Dans sa note d’hier, Ives a également réitéré des prédictions déjà publiées, notamment la conviction de Wedbush que la prochaine gamme d’iPhone 13 offrira des options de capacité de stockage de 1 To, soit le double des modèles actuels les plus élevés (512 Go). En outre, l’analyste a également réaffirmé qu’Apple prévoit d’annoncer ses lunettes à réalité augmentée, surnommées “Apple Glasses”, lors de la WWDC en 2022, suivies de l’Apple Car en 2024.