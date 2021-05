Apple recherche un manager ayant de l’expérience dans les cryptomonnaies

Apple recrute un responsable du développement commercial ayant de l’expérience dans les paiements alternatifs, notamment les cryptomonnaies, selon une récente offre d’emploi repérée par CoinDesk.

Le poste, plutôt senior, implique le développement de nouvelles solutions de paiement qui pourraient tout englober : App Store, achats in-app, en boutique physiques et Apple Pay, en collaboration avec des “partenaires de paiement alternatifs“. Il s’agit également de travailler avec des partenaires de haut niveau au sein de l’entreprise, de fournir des indications sur “les perspectives du secteur et les opportunités du marché pour Apple” et d’influencer “la stratégie commerciale et les feuilles de route des produits“.

Apple indique que l’une des principales qualifications pour ce rôle est une expérience d’au moins cinq ans “dans ou avec des fournisseurs de paiement alternatifs, tels que les portefeuilles numériques, BNPL, Fast Payments, les crypto-monnaies, etc.“

Bien que l’expérience en cryptomonnaies ne soit pas obligatoire si le candidat a une expérience dans d’autres services de paiement de types “Buy Now, Pay Later“, l’intérêt d’Apple pour les monnaies numériques décentralisées peut révéler qu’il s’agit d’un moyen de paiement alternatif potentiel sérieusement envisagé par l’entreprise. Cela peut aussi simplement être une indication que la marque tente d’embaucher des professionnels ayant de l’expérience dans les industries émergentes pour s’assurer qu’elle est en mesure de concurrencer ses rivaux si elle doit le faire.

En 2019, la vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey a déclaré qu’Apple “observe les crypto-monnaies” et a expliqué “Nous pensons que c’est intéressant. Nous pensons que cela a un potentiel intéressant à long terme.“